خالدي: إعداد دراسة حول حالة الطريق السيّار.. وضع مُنبهات تحسبا للتقلبات الجوية

كشف محمد الخالدي، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة عن وضع بروتوكول للتنسيق الفعال مع المصالح المعنية بالتدخل فتح الطرقات جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وقال خالدي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقتناء 20 كاسحة للثلوج و 09 شاحنات لنثر الأملاح بالطرق التي كستها الثلوج. مضيفا بأن المؤسسة بصدد التحضير لعملية إستكمال وضع الإشارات المرورية العمودية والأفقية. من خلال إطلاق مناقصة وطنية لاختيار مؤسسة مختصة في هذا المجال.

وأشار خالدي، إلى أن مؤسسته عملت على مرافقة المسافرين خلال التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة. كما أضاف أنها ساهمت بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي و الدرك وأعوان الحماية المدنية. في فك العزلة عن العديد من المناطق. التي كستها الثلوج بولايات شرق البلاد و تحديدا بكل من قسنطينة والبويرة.

كما كشف خالدي، أنه وفي إطار جهود العصرنة، ستشرع الجزائرية للطرق السيارة، في وضع منبهات ولوحات إلكترونية على مستوى الأنفاق. لتقديم معلومات عن التقلبات الجوية للمسافرين والسائقين. مع التوجه لتعميم هذه الخدمة لاحقا على مستوى المحولات.

و بخصوص نسبة إهتراء مقاطع الطريق السيار “شرق -غرب” الممتد على طول أكثر من 1200 كلم قال محمد الخالدي، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة إن نسبة الإهتراء لا تتجاوز حاليا 1 بالمائة.

وأضاف أن الجزائرية للطرق السيارة أطلقت مناقصة وطنية من أجل إعداد دراسة حول حالة الطريق السيار بعد 13 عاما من دخوله حيز الخدمة. قصد الوقوف على مواطن الخلل والإهتراء. و الشروع في تقويته وصيانته والمحافظة عليه باعتباره مكسبا وطنيا.

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