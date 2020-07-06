خالدي: “استئناف المنافسة مرتبط بقرار اللجنة العلمية” !

كشف سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة ان استئناف المنافسة مرتبط بتقرير اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.
وقال خالدي في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “طلبنا من كل الاتحاديات أن تضع أمامنا كل البروتوكولات الصحية، ونحن بدورنا قمنا بإرسالها للجهات المختصة ونحن في انتظار الإجابة”.
وأضاف: “الرياضة الجماعية معقدة نوعا ما بسبب البروتوكول الصحي والكلمة الأخيرة ستعود للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وللوزارة الأولى”.
وتابع: “لا يمكنني الجزم في استئناف المنافسة من عدمها، الأمر ليس بيدنا وصحة الشعب أولى”.
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