خالدي :”الإتفاقية بين موبيليس والجياسكا شهادة عرفان وتحفيز”

إستقبل وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمن، بمناسبة العقد المُوقع بين الفريق القبائلي ومتعامل الهاتف النقال “موبيليس”. وأوضح الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، بأن الإتفاق الذي تم برعاية من الوصاية، الهدف منه تحفيز عناصر الجياسكا من أجل مواصلة المشوار في مُنافسة كأس الكاف ورفع الراية الوطنية عاليا.

وأكد الوزير من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بأن الدعم الممنوح لأسود جرجرة هو بمثابة رسالة عرفان وتحفيز للفريق على ما يقوم به حاليا في المُنافسة القارية، مُعربا عن أمله في مواصلة زملاء بن عبد السلام للمسيرة من أجل تحقيق اللقب.

يُذكر بأن شبيبة القبائل متأهلة للمربع الذهبي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، وستُلاقي القطن الكاميروني في الأيام القادمة، في موعد حاسم يستهدف خلاله أشبال لافان العودة بنتيجة إيجابية.