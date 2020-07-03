خالدي: “الإعلام الرياضي شريك استراتيجي في سياستنا القطاعية”

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، الأسرة الإعلامية الرياضية، بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الرياضي، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر شريك استراتيجي لقطاعه.
ونشر الوزير خالدي، رسالة عبر حسابه الخاص، جاء فيها: “بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي، أتقدم بأحر التهاني لكل الأسرة الإعلامية الرياضية، مشفوعة بتمنياتي الصادقة لها بكامل التوفيق والنجاح، في أداء مهمتها النبيلة في خدمة الرياضة الجزائرية”.
وأضاف: “الإعلام الرياضي شريك استراتيجي في كل سياساتنا القطاعية، ومساعينا لتطوير وأخلقة الرياضة، والإحاطة بكل مسؤولية وشفافية بمواطن الضعف، من أجل التعامل الإيجابي معها وتنوير الرأي العام بما يكفل تجسيد الحق في المعلومة، وبما يخدم الصالح العام للرياضة الجزائرية”.
وتابع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي: “لي يقين كامل، ونحن على أعتاب منافسات رياضية إقليمية ودولية هامة، بأن الرياضة الجزائرية ومؤسساتها، ستجد فيكم الدعم الذي طالما أسديتموه لها”.
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