خالدي: “الإعلام الرياضي شريك استراتيجي في سياستنا القطاعية”

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، الأسرة الإعلامية الرياضية، بمناسبة اليوم العالمي للإعلام الرياضي، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر شريك استراتيجي لقطاعه.

ونشر الوزير خالدي، رسالة عبر حسابه الخاص، جاء فيها: “بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإعلام الرياضي، أتقدم بأحر التهاني لكل الأسرة الإعلامية الرياضية، مشفوعة بتمنياتي الصادقة لها بكامل التوفيق والنجاح، في أداء مهمتها النبيلة في خدمة الرياضة الجزائرية”.

وأضاف: “الإعلام الرياضي شريك استراتيجي في كل سياساتنا القطاعية، ومساعينا لتطوير وأخلقة الرياضة، والإحاطة بكل مسؤولية وشفافية بمواطن الضعف، من أجل التعامل الإيجابي معها وتنوير الرأي العام بما يكفل تجسيد الحق في المعلومة، وبما يخدم الصالح العام للرياضة الجزائرية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي: “لي يقين كامل، ونحن على أعتاب منافسات رياضية إقليمية ودولية هامة، بأن الرياضة الجزائرية ومؤسساتها، ستجد فيكم الدعم الذي طالما أسديتموه لها”.