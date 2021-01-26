خالدي: الجمارك تسعى للتصدي للجرائم العابرة للحدود وحماية الإقتصاد

كشف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن أجهزة الجمارك تركز للخروج من أزمة الوباء من خلال دعم المتعاملين الإقتصاديين.

وأضاف خالدي خلال الإحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الهدف هو التصدي لكل أنواع الغش والتهريب والجرائم الإقتصادية لحماية الإقتصاد.

وقال خالدي، أن مهام الجمارك وانتشارها على الحدود تساهم في تعزيز التعاون لدفع عملية التعافي.

وتسعى إدارة الجمارك لمواجهة التحديات بمختلف أشكالها في ظل جائحة كورونا التي ألمت بالجزائر وما انجر عنها من أزمة اقتصادية.

وأفاد أن الجمارك تسعى لحماية صحة المواطن وأمنه من خلال إجراءات إستثنائية لتسهيل العمليات الجمركية مع المسافرين والاستيراد والتصدير.

كما تقوم الجمارك بالسهر على أداء المهام الموكلة لها بكل إحترافية ومسؤولية لحماية الإقتصاد والتصدي للغش والتهريب.

وأضاف أن الغش والتهريب يؤدي إلى استنزاف لخيرات البلاد.

كما تعمل الجمارك على محاربة الجرائم العابرة للحدود والمخدرات خاصة الكميات الضخمة التي حجزتها الفرق العملياتية بالتنسيق مع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية.