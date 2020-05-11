خالدي: “الدولة مستعدة لمرافقة إيبو في تحقيق طموحاتها”

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، استعداد الدولة الجزائرية، على مساعدة، ومرافقة إيناس إيبو، ورياضيي النخبة لتحقيق تطلعاتهم، وطموحاتهم.

وقال الوزير خالدي، اليوم الإثنين، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”: “اتصلت للتو بالرياضية إيناس إيبو، التي أحاطتني مشكورة بانشغالاتها والصعوبات التي تواجهها”.

وأضاف: “أكدت لها بدوري، استعداد الدولة لمرافقتها وكل رياضيي النخبة، ودعمهم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، بالتألق في المحافل الرياضية الدولية، تشريفا للراية الوطنية، والرياضة الجزائرية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي: “لمست في إيناس إيبو، قوة العزيمة وإرادة النجاح، وحب الوطن، كما أعربت لها عن تمنياتي بالتوفيق والنجاح في مسيرتها الرياضية”.

يذكر أن ئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أكد أمس الأحد، أن وزارة الشباب والرياضة ستتكفل عاجلا بانشغال اللاعبة إيناس إيبو.