خالدي : “المرحوم قدم كثيرا للكرة الجزائرية”

قدم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم سمير حجاوي الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.

وتحدث وزير الشباب والرياضة لوسائل الإعلام بمطار هواري بومدين بعد وصول جثمان الحارس السابق للمنتخب الوطني من فرنسا أين كان يتلقى العلاج قائلا:

“إنتقل إلى جوار ربه بعد عطاء كبير وصراع مع المرض، تاركا وراءه سجلا حافلا، وبهذا المصاب الجلل أتقدم نيابة عن كل عمال قطاع وزارة الشباب والرياضة، ولكل الأسرة الرياضية بأصدق عبارات التعازي والمواساة ، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد روح الفقيد الطاهرة واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.