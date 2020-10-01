خالدي: الوزارة  تتعهد بتجديد كل الهياكل القاعدية في الحركة والإتحاديات الرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، اليوم الخميس، خلال زيارته الى ولاية المدية ان مسعى الوزارة في صياغة المخطط الوطني للشباب يتوافق مع مشروع الدستور الذي سيطرح في الفاتح من نوفمبر.

وعن الاجتماع الاخير لرئيس الجمهورية، اكد خالدي انه لاول مرة يعقد مجلس وزاري بمستوى كبير لدراسة واقع وافاق الرياضة.

حيث اسدى رئيس الجمهورية تعليمات واضحة من العمل، على توفير الظروف المثلى لمشاركة الجزائر في الاستحقاقات الرياضية الدولية.

وعلى رأسها الالعاب الاولمبية بطوكيو2021 ، والالعاب المتوسطية بوهران سنة 2022 والّح على توفير كل الظروف وضرورة الاستثمار في انتقاء المواهب الرياضية والعمل على ترقية الرياضة المدرسية والجامعية .

وعن قرارات الفاف اكد ان الوزارة تحترم استقلالية الاتحادات الرياضية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للفاف باعتبارها مستقلة.

واكد ان الوزارة تتعهد بتجديد كل الهياكل القاعدية في الحركة الرياضية وفي الاتحاديات الرياضية وستعمل على اعادة الشرعية لكل الاتحاديات التي تعرف مشاكل قانونية.