خالدي: “الوقت منحنا الحق بخصوص قضية تكييف القوانين”

تحدث وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، عن قضية تكييف قوانين الفاف، مع قوانين الفيفا، أين اعتبر أن الوقت منحه الحق في القرار الذي اتخذه في وقت سابق.

وصرح الوزير خالدي في هذا الخصوص: ” امتنعت التعليق عن هذا الموضوع منذ سنة، أين منذ صدور التعليمة الوزارية”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نيتنا كانت صادقة في خدمة الرياضة الجزائرية، رغم ضغوطات الذي تعرضنا لها من بعض أصحاب المصالح الضيقة”.

وتابع سيد علي خالدي: “الحمد لله ظهر الحق من البطال، والموضوع حاليا يسير كما ينبغي، وكل الأمور تجري على ما يرام”.