خالدي: تربط الجمارك والعدالة علاقة وطيدة

قال المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، إن الأخيرة تربطها علاقة وطيدة مع العدالة. “لكون الجمارك في تنسيق دائم مع العدالة”. و”هو ضرورة حتمية للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين قطاعات الدولة”.

كما أشار خالدي، إلى أن في هذا الاطار تم تنظيم العديد من اللقاءات والملتقيات سنتي 2021 و 2022 . مضيفا “أثمرت بالعديد من المخرجات الايجابية التي ساعدت في تعدي العقبات ومعالجة الملفات.

في حين، أوضح المتحدث، أن الهدف من هذه اللقاءات هو البعث لحل عديد المسائل التي هي في حاجة إلى معالجة أعمق. “ودراسة بين القطاعات منها المخدرات والمؤثرات العقلية ومحجوزات التحصيل”. و”ستكون هذه اللقاءات مهمة جزا لمعالجة المسائل الهامة العالقة بين القطاعين”.

وأطلقت الجمارك حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الإقتصاديين والمواطنين، الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية. بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا الإجراء جاء في إطار المهمة الجبائية التقليدية التي تضطلع بها إدارة الجمارك. حيث تعد الإيرادات الجمركية مصدرا مهما لإيرادات الخزينة العمومية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها مطالبة بالنجاعة في ضمان التكفل ومتابعة التحصيل الجمركي لكل أنواع الديون. ما جعل تأمين الإيرادات هو الهدف الإستراتيجي الأول للمخطط الإستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024.

كما أطلقت الجمارك حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية. بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة، وبشكل نهائي. قبل مباشرة الدعوى القضائية، وحتى بعد مباشرة الدعوى القضائية. وفي أي مرحلة تكون عليها حتى بعد صدور حكم قضائي نهائي. وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من القانون.