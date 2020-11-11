خالدي: “تشرفت بزيارة الخضر وسنواصل دعمنا ومساندتنا لهذا المنتخب”

زار وزير الشباب والرياضة، “سيد علي خالدي”، المنتخب الوطني في مركز سيدي موسى من أجل دعم ومساندة رفقاء محرز قبل مواجهة زيمبابوي.
ونشر “خالدي” عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك:
“تشرفت بزيارة منتخبنا الوطني لكرة القدم على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ، تحسبا للقاء الذي سيجمعه ضد نظيره الزيمبابوي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم”.
“وقد كانت هذه الزيارة فرصة لأهنئ منتخبنا الوطني على النتائج المشرفة التي حققها و لأحمل عبارات الشكر و العرفان للاعبي المنتخب و للطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي و كذا للاتحادية الحزائرية لكرة القدم و لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق هذه النتائج التي طالما كانت مصدر فخر و اعتزاز لكل الشعب الجزائري”.
“كما جددت لمنتخبنا الوطني، بإسمى الخاص و بإسم الحكومة، دعم الدولة الكامل و المتواصل ومساندتها و تشجيعها للمنتخب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في قادم المنافسات القارية و الدولية ان شاء الله”.
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