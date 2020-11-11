خالدي: “تشرفت بزيارة الخضر وسنواصل دعمنا ومساندتنا لهذا المنتخب”

الرياضة
  • -
  • 0
خالدي: “تشرفت بزيارة الخضر وسنواصل دعمنا ومساندتنا لهذا المنتخب”
بقلم أمير بهلول

زار وزير الشباب والرياضة، “سيد علي خالدي”، المنتخب الوطني في مركز سيدي موسى من أجل دعم ومساندة رفقاء محرز قبل مواجهة زيمبابوي.

ونشر “خالدي” عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك:

“تشرفت بزيارة منتخبنا الوطني لكرة القدم على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ، تحسبا للقاء الذي سيجمعه ضد نظيره الزيمبابوي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم”.

“وقد كانت هذه الزيارة فرصة لأهنئ منتخبنا الوطني على النتائج المشرفة التي حققها و لأحمل عبارات الشكر و العرفان للاعبي المنتخب و للطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي و كذا للاتحادية الحزائرية لكرة القدم و لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في تحقيق هذه النتائج التي طالما كانت مصدر فخر و اعتزاز لكل الشعب الجزائري”.

“كما جددت لمنتخبنا الوطني، بإسمى الخاص و بإسم الحكومة، دعم الدولة الكامل و المتواصل ومساندتها و تشجيعها للمنتخب من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في قادم المنافسات القارية و الدولية ان شاء الله”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=918808

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com