خالدي: “سأرافع من أجل إستثمار إحدى الشركات الاقتصادية في وفاق سطيف”

اكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أنه سيرافع من أجل إستثمار إحدى الشركات الإقتصادية في فريق وفاق سطيف.

ورد وزير الشباب والرياضة على أسئلة النواب خلال نزوله على قبة البرلمان اليوم الخميس قائلا:

“فيما يخص طلبكم المتعلق بإعادة تأهيل ملعب 8 ماي 45 ألتزم أمامكم بدراسة هذا الطلب وموافاتكم بالجواب كتابيا، لأن هذا السؤال لم يكن مدرجا في هذه الجلسة”.

وأضاف: “فيما يخص الفريق العريق وفاق سطيف أشاطركم تماما ضرورة تدعيم هذا الفريق وضرورة حث الشركات الإقتصادية عامة أو خاصة على الإستثمار في هذا الفريق، أنا لا أمتلك سلطة على الشركات التجارية، لكننا نقترح ونحثهم ويبقى عليهم الإختيار الفريق الذي سيستثمرون فيه”.