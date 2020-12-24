خالدي: “سندعم زطشي في ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا”

الرياضة
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خالدي: “سندعم زطشي في ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي استعداد وزارته لدعم رئيس “الفاف” خير الذين زطشي في ترشحه للمكتب التنفيذي للفيفا.

وصرح سيد علي خالدي، لتلفزيون “النهار”: “كمبدأ ثابت، الوزارة تدعم كل جزائري يترشح للهيئات الرياضية الدولية، كما نشجع كل الإتحاديات الرياضية الوطنية، للترشح للهيئات الرياضية العالمية”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “من الطبيعي أن تدعم وزارتنا، خير الدين زطشي، في ترشحه، وإن شاء الله سنجند كل قنواتنا الدبلوماسية، لدعم هذا الترشح”.

وتابع الوزير سيد علي خالدي: “نعتبر الدبلوماسية الرياضية، هي أحد أذرع الدبلوماسية الرسمية الجزائرية، في الدفاع عن مصالح الجزائر”.


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