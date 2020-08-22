خالدي: “سنشجع كل الاتحاديات للقيام بتظاهرات رياضية في تمنراست”

أبدى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم السبت، عزمه على تشجيع كل الاتحاديات، للقيام بتظاهرات رياضية بولاية تمنراست.

وصرح الوزير خالدي، في هذا الخصوص: “سنعمل على تشجيع كل الاتحاديات الرياضية، للقيام بتظاهرات رياضية هنا في تمنراست”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “تمنراست تملك المنشآت اللازمة، والكفاءات، فيجب أن يكون هناك احتكاك بين أبناء الوطن الواحد”.

وتابع الوزير سيد علي خالدي: “مثل هذه التظاهرات الرياضية، ستسمح لولاية تمنراست، الاستفادة من التجربة والتأطير المتواجد في الشمال، والتواصل بين أبناء الوطن”.

يذكر أن وزي الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أشرف خلال هذه الزيارة على تدشين بعض المنشآت الرياضية، كما عاين مشاريع أخرى في طور الإنجاز.