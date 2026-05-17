خالدي: “سنواصل العمل لتحقيق ألقاب أخرى لاتحاد العاصمة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب اتحاد العاصمة، أحمد خالدي، سعادته الكبيرة عقب التتويج بكأس الكونفيدرالية، مؤكدا عزمهم على حصد ألقاب أخرى للاتحاد، مستقبلا.
وصرّح خالدي، مباشرة بعد عودتهم لأرض الوطن: “هذا التتويج جاء بفضل تضافر مجهودات الجميع كعائلة واحدة”.
كما أضاف: “كنا كرجل واحد فوق أرضية الميدان، وحققنا النتيجة المرجوة هذا الموسم بحصدنا ثنائية كأس الجزائر، وكأس الكونفيدرالية”.
وتابع أحمد خالدي: “سنواصل العمل من أجل تحقيق ألقاب أخرى لاتحاد العاصمة، الذي يعتبر فريق كبير، ويجب أن تمتلئ خزائنه عن آخرها”.
