خالدي :”شباب الجزائر سيحفظ هذه الأرض الطيبة”

وجه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رسالة بمناسبة الذكرى الـ58 لعيدي الإستقلال والشباب، من على صفحته الرسمية على “فايسبوك”.
وقال :”ثورة نوفمبر الخالدة قادها الشباب، وهذا الجيل سيحفظ هذه الأرض الطيبة للأجيال القادمة”.
وواصل :”المسيرة الشبابية إستمرت الى غاية الحراك المُبارك الذي أبهر العالم بسلميته ووطنيته”، وتنتظرنا العديد من المعارك التي يجب أن نفوز بها”.
وأردف :”سنواصل المعارك الى غاية الوصول الى جمهورية جديدة بسواعد وعقول الشباب”.
وختم :”نقول للشهداء على عهدكم باقون وعلى نهجكم سائرون”.
رسالتي للشباب بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب. المجد و الخلود لشهدائنا الابرار. تحيا الجزائر 🇩🇿
Publiée par Sid Ali Khaldi – سيد علي خالدي sur Dimanche 5 juillet 2020
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