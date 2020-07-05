خالدي :”شباب الجزائر سيحفظ هذه الأرض الطيبة”

وجه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، رسالة بمناسبة الذكرى الـ58 لعيدي الإستقلال والشباب، من على صفحته الرسمية على “فايسبوك”.

وقال :”ثورة نوفمبر الخالدة قادها الشباب، وهذا الجيل سيحفظ هذه الأرض الطيبة للأجيال القادمة”.

وواصل :”المسيرة الشبابية إستمرت الى غاية الحراك المُبارك الذي أبهر العالم بسلميته ووطنيته”، وتنتظرنا العديد من المعارك التي يجب أن نفوز بها”.

وأردف :”سنواصل المعارك الى غاية الوصول الى جمهورية جديدة بسواعد وعقول الشباب”.

وختم :”نقول للشهداء على عهدكم باقون وعلى نهجكم سائرون”.