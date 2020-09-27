خالدي: “علينا أخلقت الحياة الشبانية بالموازاة مع أخلقت الحياة الرياضية”

الرياضة
  • -
  • 0
خالدي: “علينا أخلقت الحياة الشبانية بالموازاة مع أخلقت الحياة الرياضية”
بقلم كريم تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضية، سيد علي خالدي، أمس السبت، من أدرار، عزمه على أخلقت الحياة الشبانية، على غرار الحياة الرياضة.

وصرح الوزير خالدي، لتلفزيون “النهار”: “في غالب الأحيان نفس الجمعيات تستفيد دائما من الإعانات، وجمعيات أخرى لا تحصل عليها، بالرغم من أن هذه الأخيرة هي من تعمل”.

وأضاف وزير الشباب والرياضية: “سنعمل على أخلقت الحياة الشبانية، بالموازاة مع أخلقت الحياة الرياضية”.

وتابع سيد علي خالدي: “نحن بصدد تحضر نص تنظيمي لإضفاء الشفافية التامة على تمويل الجمعيات الشبانية، ولن يتسفيد من الإعانات، سوى من يملك برنامج، ومشاريع”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=893565

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com