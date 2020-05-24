 خالدي: “عيدكم مبارك ونصر قريب للجزائر على الأزمة الصحة”

وجّه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى بنصر قريب للجزائر على الأزمة الصحية التي تمر بها.

ونشر الوزير خالدي، عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، رسالة للشعب الجزائري، بهذه المناسبة المباركة، جاء فيها.

” انقضى الشهر الفضيل، وحلّ علينا عيد الفطر المبارك بما يحمله من قيم التسامح والإخاء، التي حثنا عليها ديننا الحنيف”.

“وبهذه المناسبة الطيبة، أتقدم إلى كافة الشعب الجزائري بأصدق التهاني، وأطيب الأماني والتبريكات، راجيًا المولى العلي القدير أن يعيده علينا بموفور الصحة والعافية”.

“وأن يعيده على وطننا المفدى، بالمزيد من الرقي والإزدهار، وعلى امتنا الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات، وأن يمن علينا بنصر قريب على الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا”.