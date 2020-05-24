 خالدي: “عيدكم مبارك ونصر قريب للجزائر على الأزمة الصحة”

وجّه وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى بنصر قريب للجزائر على الأزمة الصحية التي تمر بها.
ونشر الوزير خالدي، عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، رسالة للشعب الجزائري، بهذه المناسبة المباركة، جاء فيها.
” انقضى الشهر الفضيل، وحلّ علينا عيد الفطر المبارك بما يحمله من قيم التسامح والإخاء، التي حثنا عليها ديننا الحنيف”.
“وبهذه المناسبة الطيبة، أتقدم إلى كافة الشعب الجزائري بأصدق التهاني، وأطيب الأماني والتبريكات، راجيًا المولى العلي القدير أن يعيده علينا بموفور الصحة والعافية”.
“وأن يعيده على وطننا المفدى، بالمزيد من الرقي والإزدهار، وعلى امتنا الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات، وأن يمن علينا بنصر قريب على الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا”.
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