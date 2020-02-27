خالدي: “فلسطين خط احمر والجمهورية الجديدة تقوم على التجديد و التداول”

إنتقد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي تصرف رئيس اللجنة الأولمبية السابق مصطفى بيراف بطريقة غير مباشرة عقب وقوفه للنشيد الصهيوني خلال بطولة غراند سلام للجيدو بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتحدث وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي صبيحة اليوم الخميس على هامش الإجابة على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان قائلا:

“فلسطين خط احمر و الجمهورية الجديدة تقوم على التجديد و التداول”.

هذا وكان رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف قد أعلن إستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء ليتم تعويضه ببطل القفز العالي عبد الرحمان حماد.