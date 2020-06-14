خالدي في رسالة لأسطورة الخضر مهدي سرباح: “أطال الله في عمرك”

أبدى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، تضامنه مع الحارس الأسطوري للمنتخب الوطني، مهدي سرباح، متمنيا له الشفاء العاجل.

ووجه الوزير خالدي، رسالة لمهدي سرباح، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، جاء فيها: “تمنياتي بالشفاء العاجل لحارس المرمى الأسطوري للثمانينات، صانع أمجاد المنتخب الوطني لكرة القدم في ملحمة خيخون، السي مهدي سرباح، أطال الله في عمره”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “أرجو من المولى عزّ وجل، أن يعافيه من كل داء، وأن يبارك في عمره بين أهله وذويه، وأصدقائه، ومحبيه، وكل الجزائريين اللذين يكنون له ولجيله الذهبي، جميل العرفان، وكل الإحترام والتقدير والإمتنان”.

وأرفق وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رسالته هذه، بصورة للأسطورة مهدي سرباح، وهو في أوج عطائه مع المنتخب الوطني.