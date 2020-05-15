خالدي: “لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص استئناف المنافسات الرياضية”

وضع سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة النقاط على الحروف، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص استئناف المنافسات الرياضية.

وقال “خالدي” في تصريح للإذاعة الوطنية: “كنا الأوائل الذين اقموا بوضع التدابير اللازمة من أجل حماية الرياضيين منذ بداية الأزمة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال صحة الرياضين والشعب الجزائري هي الأولوية”.

وتابع: “استئناف النشاط الرياضي متعلق بتطور الحالة في بلادنا”.

وختم كلامه: “لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص العودة للمنافسات الرياضية وكل شيء متعلق بالتدابير الصحية وذلك لتأمين اللاعبين وأيضا الجماهير”.