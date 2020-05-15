خالدي: “لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص استئناف المنافسات الرياضية”

الرياضة
  • -
  • 0
خالدي: “لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص استئناف المنافسات الرياضية”
بقلم أمير بهلول

وضع سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة النقاط على الحروف، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص استئناف المنافسات الرياضية.

وقال “خالدي” في تصريح للإذاعة الوطنية: “كنا الأوائل الذين اقموا بوضع التدابير اللازمة من أجل حماية الرياضيين منذ بداية الأزمة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال صحة الرياضين والشعب الجزائري هي الأولوية”.

وتابع: “استئناف النشاط الرياضي متعلق بتطور الحالة في بلادنا”.

وختم كلامه: “لا يوجد أي قرار نهائي بخصوص العودة للمنافسات الرياضية وكل شيء متعلق بالتدابير الصحية وذلك لتأمين اللاعبين وأيضا الجماهير”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820406

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com