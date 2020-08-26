خالدي: “منحنا تراخيص لإعادة بعث الجمعيات العامة للاتحاديات الرياضية”

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، منحه تراخيص للإتحاديات الرياضية، لعقد جمعياتها العامة من جديد، قصد إعادة بعث نشاطات الإتحاديات الرياضية.

وصرح الوزير خالدي، في هذا الخصوص: “منحنا تراخيص، لإعادة بعث الجمعيات العامة للاتحاديات الرياضية”.

وأوضح وزير الشباب والرياضية: “هذا القرار يأتي في إطار إعادة بعث نشاط مختلف الإتحاديات الرياضية، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية”.

وذكّر الوزير سيد علي خالدي: “كنا قد قررنا في وقت سابق، إجراء انتخابات الاتحاديات الرياضية خلال هذه السنة، في إطار العهدة الأولمبية، وهذا الترخيص سيسمح للاتحاديات بالتأهب لإعادة تجديد كل هياكلها”.