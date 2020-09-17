خالدي: “نحن على استعداد لبناء علاقة جديدة مع اللجنة الأولمبية”

أبدى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، استعداد وزارته لبناء علاقة مؤسساتية جديدة مع اللجنة الأولمبية الجزائرية، وتجاوز الخلافات السابقة.

وصرح سيد علي خالدي، في هذا الخصوص: “أؤكد استعداد الوزارة لبناء علاقة جديد مع اللجنة الأولمبية”.

وأضاف: “علاقة مؤسساتية، مبنية على التعاون، التكامل والشراكة الإستراتيجية، لخدمة الرياضيين، والرياضة الجزائرية”.

وتابع الوزير خالدي: “رئيس جديد للجنة الأولمبية الجزائرية، من شأنه أن يطوي صفحة من الخلافات، والصراعات التي ميزت طيلة سنوات خلت، الساحة الرياضية، والساحة الأولمبية”.

وجاءت هذه التصريحات من وزير الشباب والرياضية سيد علي خالدي، عقب إشرافه اليوم الخميس، على عملية تسليم واستلام مهام رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية.