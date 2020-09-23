خالدي: “نحن ملتزمون بإعادة بعث الأشغال بملعب تيزي وزو”

الرياضة
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خالدي: “نحن ملتزمون بإعادة بعث الأشغال بملعب تيزي وزو”
بقلم كريم تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، حرص الدولة، على إعادة بعث الأشغال بملعب تيزي وزو الجديد في أقرب الآجال.

وصرح الوزير خالدي، في هذا الخصوص: “هذا الملعب للأسف طالت فترة إنجازه، ونحن نضعه ضمن أولويات المشاريع التي يجب إعادة بعث الأشغال بها في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بإعادة بعث الأسغال في هذا الملعب، وفي هذا الإطار كنا قد قررنا فسخ العقد مع الشركة المكلفة بالإنجاز”.

وتابع وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي: “بقيت بعض التفاصيل التقنية التي نحن بصدد مناقشتها مع والي الولاية، لإطلاق مناقصة، لاختيار شركة جديدة لاستكمال الأشغال”.


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