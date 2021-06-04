خالدي: “نعتز ونفتخر بالمنتخب الوطني”

أشاد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب الوطني الجزائري في مباراة أمام المنتخب الموريتاني والتي انتهت بفوز الخضر بنتيجة 4/1، في مباراة شهدت تألق النجم “سفيان فيغولي” الذي سجل ثنائية.

ونشر خالدي عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك: “بفوزه على نظيره الموريتاني بالنتيجة و الأداء، يحقق منتخبنا الوطني خمسا وعشرين مباراة متتالية دون هزيمة ليواصل بذلك سلسلة نتائجه المتميزة و مسيرته المتألقة التي أضحت مدعاة فخر و اعتزاز لنا جميعا”.

وأضاف: “شكرا لمنتخبنا، لاعبين و طاقما فنيا و ناخبا وطنيا و اتحادية، على الجهود الكبيرة المبذولة لبلوغ هذا المستوى المشرف، مع تمنياتنا لهم بالمزيد من الانتصارات في قادم المنافسات القارية و الدولية”.