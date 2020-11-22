خالدي :”هنيئا التتويج للشباب وهنيئا للإتحاد الآداء المُشرف”

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، شباب بلوزداد بمناسبة حصوله على كأس السوبر على حساب إتحاد العاصمة، أمس السبت.

وكتب خالدي من على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” :”هنيئا لشباب بلوزداد الكأس الممتازة، التي تضاف لسجله الحافل بالألقاب”.

وواصل :”و هنيئا أيضا لفريق اتحاد العاصمة على أدائه المشرف مع تمنياتي بحظ أوفر في قادم المنافسات”.

ووجه الوزير عبارات الشكر والتقدير، لجميع من ساهم في أول مُباراة رسمية محلية في الجزائر منذ 8 أشهر كاملة.

وقال :”الشكر موصول للفريقين ولكل من ساهم في التنظيم المحكم لهذه المقابلة، الأولى منذ 8 أشهر”.