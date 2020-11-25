خالدي وسواكري يشرفان على تقديم الإعانة لـ325 رياضيا

أشرف سيد علي خالدي وسليمة سواكري، على عملية تقديم الدعم لـ325 رياضيا، مرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وستكون الإتحاديات المعنية بالإعانات على الشكل التالي :”ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية ، الملاكمة ، كرة اليد ، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كاياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال، الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية، تنس الطاولة.

وستكون المنح المُخصص من طرف وزارة الشباب والرياضية، على شكل إعانات مادية ومنح خاصة لرعاية التربصات، داخل وخارج الوطن.