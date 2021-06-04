خالدي وعمارة يُكرّمان نائب رئيس الاتحادية الموريتانية

قام كل من “سيد علي خالدي” وزير الشباب والرياضة، “شرف الدين عمارة” رئيس الفاف وعبد الرحمان حماد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بتكريم نائب رئيس الاتحادية الموريتانية، على هامش المباراة الودية التي جمعت الخضر مع المنتخب الموريتاني.

ونشر “خالدي” عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك: “على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الموريتاني الشقيق، تشرفت رفقة كل من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، السيد شرف الدين عمارة، ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، السيد عبد الرحمن حماد بتكريم نائب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم”.

وأضاف: “و قد كان اللقاء فرصة متجددة للتنويه بعلاقات الأخوة و التضامن التاريخية التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين”.