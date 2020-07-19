خالدي: “وهران تعززت بمنشآت رياضية نوعية استعداد للألعاب المتوسطية”

أبدى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، اليوم الأحد، رضاه عن وتيرة سير الأشغال بملعب وهران الجديد، وبقية المنشآت الرياضية المعنية باحتضان الألعاب المتوسطية “وهران 2022”.

وصرح الوزير خالدي، لتلفزيون “النهار”، في هذا الخصوص: “الأشغال تسير بوتيرة مرضية، بعدما تم حل المشكل المالية والتقنية العالقة”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “هذا الصرح الرياضي الجميل، سيضاف إلى حظيرة المنشآت الرياضية النوعية التي تعززت بها مدينة وهران وهي تتأهب لاحتضان الألعاب المتوسطية 2022”.

وجاءت هذه التصريحات من وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عقبة تفقده سير الأشغال بملعب وهران الجديد، وبقية المنشآت الرياضية بالولاية.