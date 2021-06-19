خالدي يأمر بالتحقيق في “حفلة شواء” ملعب وهران الجديد

قرر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي إيفاد لجنة تحقيق إلى ملعب وهران الجديد، لكشف وقائع “حفلة الشواء” التي صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر بعض عمال الملعب وهم يقومون بالشواء داخل ملعب “وهران الجديد” بعد يومين من تدشينه.

وعلى إثر هذه الحادثة، قرر وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، ايفاد لجنة تحقيق يقودها المفتش العام للوزارة، للتحقيق في هذه الحادثة.

يذكر أن المنتخب الوطني المحلي، حظي بشرف تدشين ملعب “وهران الجديد”، بواجهة ودية أمام منتخب ليبيريا، والتي انتهت لصالح الخضر بنتيجة 5-1.