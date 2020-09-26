خالدي يؤكد من أدرار الأهمية التي توليها الدولة لجنوبنا الكبير

قام وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بزيارة عمل لولاية أدرار، أين أكد الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لجنوبنا الكبير.

وجاءت هذه الزيارة للوزير خالدي، والتي كان مرفوقا فيها بكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، قصد الوقوف على مدى تقدم أشغال مشاريع قطاعه.

وصرح وزير الشباب والرياضة، خلال هذه الزيارة: “نولي أهمية كبيرة لجنوبنا الكبيرة، ولأطفالنا وشبابنا، وتواجدنا هنا غرضه تأكيد الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه المناطق”.

وكانت هذه الزيارة فرصة للوزير سيد علي خالدي، لتدشين مسبح نصف أولمبي، ببلدية رقان، بولاية أدرار.