خالدي يتمنى للجزائر التقدم والرقي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

هنأ وزير الشباب والرياضة ، سيد علي خالدي ، الشعب الجزائري ، والأمة الإسلامية ، بالسنة الهلرية الديدانتانتجتبترية

ونشر الوزير خالدي ، بهذه المناسبة ، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي: “بحلولسنة المناسبة ، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي:” بحلولسنة المناسبة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي: “بحلولسنة الجهرية الجديدنن العلى مواقع التواصل الإجتماعي”

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “راجيا المولى عز وجل,, أن يجعله عام خير, وعافية وهناء, على الشعب الجزائري, والأمة الإسلامية جمعاء, وعلى وطننا بأطراد القدم والرقي”.

وأرفق وزير الشباب والرياضة ، سيد علي خالدي ، هذا المنشور ، الخاص بالسنة الهجرية الجديدة ، بآيات من القران الكرور.