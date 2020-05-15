خالدي يتوعد :”في الجمهورية الجديدة القانون سيطبق بحذافيره”

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خالدي يتوعد :”في الجمهورية الجديدة القانون سيطبق بحذافيره”
بقلم إسماعيل عشاش

ندد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، بالتسجيل الصوتي الذي يصنع الحدث مؤخرا على الساحة الرياضية الجزائرية.

وأوضح خالدي :”بأنه ومنذ وصوله الى منصبه وهو يعمل على أخلقة الرياضة الجزائرية”.

وواصل :”في الجمهورية الجديدة القانون سيطبق بحذافيره، وهذا في إنتظار التأكد من صحة التسجيل من عدمه”.

وأضاف :”الإرادة موجودة من أجل القضاء على الفساد، ولن نتردد في الضرب بقوة في هذا المجال”.

وشدد الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، على أن الأطراف المعنية تحقق حاليا في صحة التسجيل المنسوب لرئيس وفاق سطيف.


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