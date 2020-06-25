خالدي: ” يجب إعطاء الفرصة لخريجي الجامعات في مجال التوظيف”

الرياضة
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خالدي: ” يجب إعطاء الفرصة لخريجي الجامعات في مجال التوظيف”
بقلم يونس رزيق

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الخميس على ضرورة إعطاء الفرصة لخريجي الجامعات تخصص النشاط الرياضي في مجال التوظيف.

وأجاب وزير الشباب والرياضة على مشكل خريجي الجامعات الرياضية، خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة.

وقال: “حرمان خريجي الجامعات تخصص النشاط رياضي من التدريب، هو مشكل لمسناه حقا، هذه الفئه تعاني من مشكل التوظيف”

وأضاف: “نحن ندرس مع وزاره التعليم العالي لمراجعه هذه الشهادة بإعطائها معادلة وامتيازات أخرى ليتمكن خرجيها من التحصل على منصب شغل”.


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