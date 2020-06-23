خالدي يجتمع بالسفير الصيني ويطالب بالإسراع في تسليم الملاعب الرياضية

لستقبل وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” صبيحة اليوم الثلاثاء سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر “لي لي”.

وتبادل وزير الشباب والرياضة وجهات النظر مع السفير الصيني حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشركات الصينية في إنجاز المنشآت الرياضية في الجزائر وفي مقدمتها مشاريع ملاعب براقي و الدويرة بالجزائر العاصمة, و ملعب بير الجير بوهران.

و قد تم الاتفاق في هذا الصدد على تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين من أجل ضمان تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة, تحسبا للتظاهرات الرياضية الدولية الهامة التي ستحتضنها بلادنا على غرار الألعاب المتوسطية في وهران وبطولة إفريقيا للأمم سنة 2022.