خالدي يجتمع بنظيره التونسي وهذا ما اتفقا عليه

إجتمع وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بنظيره التونسي أحمد قعلول، وتناقشا في عديد القضايا التي تهم كلا البلدين.

وإتفق الرجلان، على التنسيق في مجالي الشباب والرياضة، بشكل أكبر في المُستقبل القريب، وخلق جو من التوافق في القضايا ذات الإهتمام المُشترك.

وكان من بين أهم ما اتفق عليه، هو ضرورة الدعم المتبادل لمرشحي البلدين في الهيئات الدولية والقارية، والمساندة المتبادلة لترشح أحد البلدين لاحتضان التظاهرات الرياضية و الشبانية.

وهذا إضافة الى إعادة بعث الأنشطة والتظاهرات الشبانية و الرياضية بين البلدين، مع التركيز أولا على الولايات الحدودية بين البلدين، من أهم القرارات لهذا الإجتماع.