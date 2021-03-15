خالدي يجدد دعمه الكامل لرياضيي ذوي الهمم في يومهم العالمي

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي اليوم الإثنين، الرياضيين الجزائريين لذوي الهمم، بمناسبة يومهم العالمي، مجددا دعمه الكامل لهم.

ونشر خالدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بهذه المناسبة، جاء فيها: “بمناسبة اليوم الوطني لذوي الهمم العالية، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني لكل رياضيي هذه النخبة”.

وأضاف: “هذه النخبة، لطالما شرفت الرياضة الجزائرية ورفعت الراية الوطنية عاليا في المحافل الرياضية القارية والدولية”.

وأردف الوزير سيد علي خالدي: “أغتنم هذه الفرصة لأجدد الدعم الكامل والمطلق لرياضيينا من ذوي الهمم العالية، مع تمنياتي بالتوفيق والتألق في الاستحقاقات الدولية المقبلة لاسيما الألعاب البارلمبية طوكيو 2021”.