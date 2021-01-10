خالدي يحفّز خُضر كرة اليد لقهر المغرب

حفّز وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، تشكيلة المنتخب الوطني لكرة اليد، قُبيل سفريتها الى القاهرة للمُشاركة في نهائيات كأس العالم 2021، التي ستُقام في القاهرة.

وشدد الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، على ضرورة تحقيق الخضر للفوز في المُباراة الإفتتاحية لهم أمام المغرب.

وتفادى خالدي تسمية، “أسود الأطلس”، ولكنه إعتبر بأن التغلب عليهم سيكون أمرا ضروريا لتحقيق مٌشاركة مُشرفة.

وقال :”الفوز في المُباراة الأولى سيكون ضروريا، من أجل الحصول على حظوظ في تجاوز دور المجموعات”.

وسيدخل زملاء القائد مسعود بركوس، أجواء المنافسة الرسمية، ظهيرة يوم الخميس القادم أمام الجيران المغاربة.

ويتواجد أشبال آلان بورت في مجموعة صعبة تضم كل من إيسلندا، البرتغال والمغرب.