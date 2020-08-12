خالدي يدشن أول مركز جزائري لتنمية الشباب

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أمس الثلاثاء، بدار الشباب لعين البنيان، على تدشين أول مركز جزائري لتنمية الشباب، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الفئة.

وصرح الوزير خالدي، خلال تدشينه لهذا المركز: “يجسد هذا المركز، الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة، والحركة الجمعوية الشبانية”.

وأضاف: “هذه الحركة الجمعويى الشبانية، تشمل جانب التسيير التشاركي لدور الشباب، المنتدى الرقمي للشباب الجزائري، وسلسلة من المشاورات مع الشباب، والجمعيات الشبانية”.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “هذا المركز يعمل كقطب نموذجي على تكوين الشباب، والجمعيات الشبانية، ومرافقتهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة الفعلية في الحياة العمومية”.

وأردف الوزير خالدي: “كما يمثل هذا المركز، قوة اقتراح، ومخبر أفكار مشاريع ومبادرات الشباب، لتنفيذ وتقييم السياسة العمومية الخاصة بالشباب”.