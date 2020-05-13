خالدي يدين التسجيل الصوتي ويؤكد محاربته للرشوة والفساد !!

آدان بشدة سهرة الأربعاء وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” التسجيل المسرب في وسائل التواصل الاجتماعي والذي جمع رئيس أحد الفرق بمناجير من العاصمة.
الرجل الأول في قطاع الرياضة نشر رسالة على صفحته الشخصية في الفايسبوك قال فيها:”تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تسجيلا صوتيا عن ممارسات لا أخلاقية لا تمت بصلة للقيم و المثل و الروح الرياضية”.
وأضاف:”وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول ملابسات هذه القضية و حول صحة هذا التسجيل، فإني أدين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية و تسيء إلى نزاهة و سمعة الرياضة الجزائرية”.
“كما أجدد التزامي بمكافحة الرشوة والفساد في المجال الرياضي و بأخلقة الحياة الرياضية كجزء لا يتجزأ من التزام الحكومة بأخلقة الحياة العامة”.
وختم الوزير”:و من اجل تجسيد هذا الالتزام، فاني أحث كل الفاعلين في الحركة الرياضية على محاربة هذه الآفات من أجل الارتقاء بالرياضة الجزائرية و الحفاظ على صورتها في الداخل و الخارج”.
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