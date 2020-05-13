خالدي يدين التسجيل الصوتي ويؤكد محاربته للرشوة والفساد !!

آدان بشدة سهرة الأربعاء وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” التسجيل المسرب في وسائل التواصل الاجتماعي والذي جمع رئيس أحد الفرق بمناجير من العاصمة.

الرجل الأول في قطاع الرياضة نشر رسالة على صفحته الشخصية في الفايسبوك قال فيها:”تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تسجيلا صوتيا عن ممارسات لا أخلاقية لا تمت بصلة للقيم و المثل و الروح الرياضية”.

وأضاف:”وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق حول ملابسات هذه القضية و حول صحة هذا التسجيل، فإني أدين بشدة مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تنتهك قواعد اللعبة الرياضية و تسيء إلى نزاهة و سمعة الرياضة الجزائرية”.

“كما أجدد التزامي بمكافحة الرشوة والفساد في المجال الرياضي و بأخلقة الحياة الرياضية كجزء لا يتجزأ من التزام الحكومة بأخلقة الحياة العامة”.

وختم الوزير”:و من اجل تجسيد هذا الالتزام، فاني أحث كل الفاعلين في الحركة الرياضية على محاربة هذه الآفات من أجل الارتقاء بالرياضة الجزائرية و الحفاظ على صورتها في الداخل و الخارج”.