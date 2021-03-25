خالدي يزود 50 ابتدائية بالعتاد الرياضي

الرياضة
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خالدي يزود 50 ابتدائية بالعتاد الرياضي
بقلم كريم.تيغرمت

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي على تزويد 50 ابتدائية من ولاية الشلف، بالعتاد واللوازم الرياضية.

وتأتي هذه الخطوة من الوزير خالدي، تجسيدا لمخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية، والذي صادقت عليه الحكومة.

وستسمح هذه العملية، لأكثر من 1500 تلميذ عبر ولاية الشلف، خاصة منها مناطق الظل، من الاستفادة من حصص التربية البدنية، التي يشرف عليها إطارات وزار الشباب والرياضة.

وأسدى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، تعليمة، من أجل تعميم هذه العملية عبر كل نطاق ولاية الشلف، مع إعطاء الأولوية لمناطق الظل.


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