خالدي يزور “منطقة ظل” ويضع النقاط على الحروف

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية بشار، بأن هيئته عازمة على تطوير القطاع.

وأوضح خالدي، خلال زيارة لمنطقة “تيمودي”، بالجنوب الغربي، والتي تعتبر من مناطق الظل، التي طالب رئيس الجمهورية بمُتابعة إحتياجاتها مُستقبلا.

وصرح قائلا في هذا الشأن :”نحن نلتزم ولا نقدم وعودا”.

وأضاف :”وذلك لغرض وحيد الذي يتمثل في ضمان تكفل حقيقي بانشغالات ومشاكل الشباب والرياضيين بهدف تطوير قطاع الشباب والرياضة”.

وعبّر أبناء المنطقة، عن سعادتهم بخرجة خالدي، والذي يعتبر أول مسؤول لقطاع الشباب والرياضة يزورها، منذ سنوات طويلة.