خالدي يستقبل بيراف ويدعو إلى لم شمل العائلة الرياضية

إستقبل وزير الشباب والرياضة سيعد علي خالدي صبيحة اليوم الخميس، رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف بمقر الوزارة.

هذا وشكلت المقابلة فرصة لإجراء عرض تقييمي حول التحضيرات الجارية للإستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية القادمة وعلى رأسها الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو عام 2020، وألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2021.

كما إتفق الطرفان على العمل لـ لمّ شمل العائلة الرياضية الجزائرية، في ظل جو تطبعه الرصينة و الهدوء والثقة، مع ترجيح المصلحة العليا للبلاد و للرياضة الوطنية. في كلّ الظروف.