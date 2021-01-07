خالدي يستقبل سفير السعودية لتعزيز التعاون الرياضي

الرياضة
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خالدي يستقبل سفير السعودية لتعزيز التعاون الرياضي صورة من اللقاء
بقلم حواز عبد النور

إستقبل اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العمريني.

حيث تعتزم الجزائر والسعودية تعزيز وترقية التعاون الثنائي في مجال الشباب والرياضة من خلال تبادل الفرق الرياضية والوفود الشبابية.

وزارة الشباب والرياضة أوضحت أن الإجتماع كان فرصة ثمينة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال الشباب والرياضة والتوقيع على البرنامج التنفيذي الجزائري السعودي في ذات المجال.


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