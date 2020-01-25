خالدي يستقبل وزير الشباب والرياضة الصحراوي

استقبل وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي صبيحة اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية موسى سلمى.

هذا، وشكلت هذه المقابلة فرصة للتباحث حول آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال ترقية الشباب وتطوير الرياضة ومد جسور التضامن والأخوة بين البلدين الشقيقين.

معكما تم التأكيد على الإرادة المشتركة للإرتقاء بهذا التعاون إلى أفق أسمى بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

كما شكل هذا اللقاء سانحة لتبادل الرؤى والآراء حول القضايا الشبانية والرياضية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الرياضة كعنصر فعال لإحلال السلام وترقية الصداقة بين الشعوب والتنديد بتوظيفها لأغراضسياسية.