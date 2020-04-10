خالدي يشيد بشباب قطاعه ودورهم في خدمة الأشخاص دون مأوى

أشاد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بمساهمة شباب وعمال قطاعه، في خدمة الأشخاص دون مأوى، خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد، بسب فيروس كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة، في حسابه الخاص على “فايس بوك”: “تحية عرفان وتقدير، لشباب وناشطي وعمال قطاع الشباب والرياضة”.

وأضاف: “تحية لهم لتجندهم اليومي، لحماية وعناية الفئات الأكثر عرضة لعدوى وباء كورونا، أولئك الذين لا منزل لهم، يمارسون فيه حجرهم”.

وأرفق وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رسالته هذه، بمقطع فيديو، يظهر من خلاله العمل الذي يقوم به شباب وعمال قطاعه، في الفترة الحالية.