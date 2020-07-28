خالدي يطالب المكتب الفيدرالي بترجيح الحكمة ولغة العقل

الرياضة
  • -
  • 0
خالدي يطالب المكتب الفيدرالي بترجيح الحكمة ولغة العقل
بقلم يونس رزيق

طالب وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي من أعضاء المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم بترجيح الحكمة ولغة العقل، قبل تحديد مصير الموسم الكروي 2019-2020.

وصرح الوزير على هامش ابرام اتفاقية اطار بين وزارة الشباب و الرياضة و البريد و المواصلات لمرافقة الحركة الرياضية الوطنية قائلا:

” المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم هو المخول قانونا للفصل في مصير البطولة الوطنية 2019- 2020. اغتنم هذه الفرصة لأوجه له نداء لإعلاء المصلحة العليا للوطن دون سواها والتحلي بروح المسؤولية وترجيح الحكمة ولغة العقل.”

وأضاف : “ادعو الاتحادية ايضا -عند معالجتها لهذا الملف – لإرساء جو من السكينة والاستقرار خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا نظرا للتحديات الكبيرة التي تنتظرنا.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=861130

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com