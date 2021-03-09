خالدي يطلق برنامج بعث الرياضة المدرسية والجامعية من سطيف

أطلق وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي اليوم الثلاثاء برنامج بعث الرياضة المدرسية والجامعية ووضعها تحت تصرف المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وتحدث سيد علي خالدي على هامش زيارته لإحدى مدارس سطيف بعين عبيد، مؤكدا أن المشروع فيه تدابير قصيرة المدى مع وضع 10 مدارس القريبة من المنشآت في كل ولاية، والتي وصل عددها بالاجمال الى 500 مدرسة على المستوى الوطني.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة المدرسية خزان للمواهب الشابة ورياضات النخبة. كما أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، أن جائزة اللجنة الأولمبية الدولية للمرأة والرياضة عام 2020، تعتبر دافع لتطوير الرياضة النسوية في الجزائر وهي تتويج للمرأة الجزائرية خاصة وللمرأة عامة.