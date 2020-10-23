خالدي يعتذر ويوضح : هذا ما قصدته من عبارة لي “ماعجبوش الحال يبدل بلاد”

رد اليوم وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الجمعة، على تصريحاته التي أطلقها خلال عرضه مشروع تعديل الدستور أمس الخميس.

وقال خالدي ” من حقكم عليّ كمسؤول ومن واجبي كمواطن أن أرفع اللبس عن ما تم تداوله حول كلمتي”.

وأضاف خالدي “تابعت البارحة ابعد المؤسف الذي أخدته كلمتي في سياق الدفاع عن بيان أول نوفمبر في الدستور”.

وتابع وزير الشباب والرياضة ” كلامي كان موجها للذين يزعجهم بيان أول نوفمبر الذي أعتبره خطا أحمر”.

وتابع وزير الشباب والرياضة “نحن بشر ولسنا معصومين، وأعتذر من كل من فهم كلامي خطأ”.

وأثار وزير الشباب والرياضة، جدلاً واسعا بتصريحاته خلال عرضه مشروع التعديل الدستوري.

وقال خالدي “دسترنا بيان أول نوفمبر واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد”.