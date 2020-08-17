خالدي يعزي أسرة الرياضة الجزائرية في وفاة المدرب رجيمي

وجه وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، خالص التعازي لأسرة المدرب رجيمي، وأسرة الرياضة الجزائرية، بعد وفاة هذا الأخير.
وكتب الرجل الأول في الرياضة الجزائرية من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” :
ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المدرب القدير علي رجيمي أحد أعمدة رياضة ألعاب القوى طيب الله ثراه و اكرم مثواه.
و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا أن أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل العائلة الرياضية ، بخالص عبارات التعازي و المواساة،
متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.
انا لله وإنا اليه راجعون.
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