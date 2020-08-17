خالدي يعزي أسرة الرياضة الجزائرية في وفاة المدرب رجيمي

وجه وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، خالص التعازي لأسرة المدرب رجيمي، وأسرة الرياضة الجزائرية، بعد وفاة هذا الأخير.

وكتب الرجل الأول في الرياضة الجزائرية من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” :

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المدرب القدير علي رجيمي أحد أعمدة رياضة ألعاب القوى طيب الله ثراه و اكرم مثواه.

و أمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، لايسعنيً إلا أن أتقدم إلى ذويه الاكارم وكل العائلة الرياضية ، بخالص عبارات التعازي و المواساة،

متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان.

انا لله وإنا اليه راجعون.